In Hecklingen hat man das "Tafelsilber" bereits verkauft und Steuern erhöht, Schulden macht man trotzdem. Bildrechte: MDR

Er habe gar keine andere Wahl, als seinen Kreis zu verklagen, sagt Uwe Epperlein, Architekt und Bürgermeister von Hecklingen im Salzlandkreis. Am Montagvormittag steht seine Stadt gemeinsam mit der Gemeinde Barleben vor dem Oberverwaltungsgericht in Leipzig. Beide haben gegen die Kreisumlage ihres Kreises für das Jahr 2017 geklagt. Beide haben bereits zweimal Recht bekommen, die Verfahren gehen aber nun in die dritte Instanz.