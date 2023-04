Ein Gesetz des Bundes soll die Rechte junger Menschen stärken, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Sachsen-Anhalt muss das nun auf Länderebene umsetzen.

Gleichzeitig verändern sich die Heimrichtlinien. Sie sollen nach fast 30 Jahren angepasst und verändert werden.

Damit einhergehend, werden Ombudsstellen eingerichtet, die Jugendliche bei Fragen und Beschwerden unterstützen sollen. Ohne Gesetz können sie aber noch nicht richtig loslegen.

Es fühlt sich nach Frühling an in der Jugendwohngruppe des Sankt Georgen Vereins in Halle. Passend zum sonnigen Wetter, strömt sanfte Gitarrenmusik durch ein offenes Fenster im dritten Stock. Da oben, auf seinem Bett, sitzt Justin mit seinem Betreuer und übt.



Der 17-Jährige lebt seit zwei Jahren in dem betreuten Wohnen in einer von vier WG's. Er hat sich damals freiwillig aus seiner Pflegefamilie vom Jugendamt herausholen und in Obhut nehmen lassen, erzählt er MDR SACHSEN-ANHALT. Hier wohnt Justin: Die betreute Wohngruppe des St. Georgen e.V. in Halle. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

In der Landwirtschaft bei seinen Pflegeeltern habe er täglich vor und nach der Schule mitarbeiten müssen. "Ich hab' meine ehrliche Meinung gesagt, dass es mir nicht passt, wie ich hier arbeite und meine Freizeit haben möchte. So ist das dann immer mehr in Streit ausgeartet", erzählt er in Kurzform. Laut Justin war der Schritt ins "Heim" die richtige Entscheidung, denn hier fühlt er sich wohl.

Neue Gesetze sollen Kinder und Jugendliche stärken

Wohlfühlen ist ein gutes Stichwort: Genau da soll sich bald für ihn und die knapp 4.500 anderen Kinder und Jugendlichen in Heimen in Sachsen-Anhalt etwas verändern bzw. sogar verbessern.

Denn 2021 hat der Bundestag das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, kurz KJSG, verabschiedet. Es soll die Rechte von jungen Menschen stärken, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Gestärkt werden sollen unter anderem die Beteiligungsrechte, selbstorganisierte Zusammenschlüsse, also Selbstvertretungen, es soll mehr Inklusion geben und eine gesunde und altersgerechte Ernährung.

Jetzt sind die Länder wie Sachsen-Anhalt am Zug und sollen das Gesetz auch auf Länderebene anpassen. Das Sozialministerium schreibt dazu auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dass der "Gesetzentwurf derzeit abgestimmt wird, sodass die Kabinettsvorlage zeitnah dem Kabinett zur ersten Befassung vorgelegt werden wird."

Auch "Heimrichtlinien" werden angepasst

Und noch etwas wird angepasst: die sogenannten "Heimrichtlinien" in Sachsen-Anhalt. Diese sind wie Handlungsanweisungen für die Träger, die Heime betreiben. Zwar steht die Veränderung dieser nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gesetzesänderung des Bundes, so das Sozialministerium, dennoch war sie dringend notwendig.

Das sagt zumindest die Partei "Die Linke", denn die Richtlinien waren das letzte Mal 1996 bearbeitet worden. Laut der Linken hat Sachsen-Anhalt damit die älteste Richtlinie in ganz Deutschland. Im September 2022 hatte die Fraktion im Landtag deshalb zu einer Novellierung aufgerufen, damit die Richtlinien den aktuellen Lebenswelten angepasst werden. Anfang 2023 gab es dann das "Go" vom Land. Und auch hier geht es wieder um Punkte wie Beschwerderechte, mehr Mitbestimmung, neue Medien und gesunde Ernährung.

Wohngruppe in Halle braucht keine Novellierung

Doch was heißt das jetzt konkret für Justin und seine elf Mitbewohner und Mitbewohnerinnen in der Jugendgruppe? Laut Steffen Busch, Leiter der Jugendwohngruppe Sankt Georgen e.V., wird sich theoretisch im Alltag der Jugendlichen bei ihm nicht allzu viel ändern. Er sagt MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir setzen eigentlich schon ganz viel um, weil wir all das schon in unserem Gesamtkonzept der Einrichtung haben. Punkte wie gesunde Ernährung, Partizipation oder Beschwerdemanagement, die nehmen wir sehr ernst."

Dazu brauche ich kein neues Gesetz, sondern es ist bei uns gelebte Lebenspraxis. Steffen Busch Leiter der Jugendwohngruppe, Sankt Georgen e.V

Ein Beispiel: Busch erzählt, dass gesunde Ernährung in ihrer Einrichtung ein großes Thema ist. So werde darauf geachtet, dass nicht nur Cola und Süßigkeiten im Einkaufskorb der Jugendlichen landen, sondern auch Äpfel. Zum Frühstück gibt es keine Cornflakes, sondern Müsli. "Das würde ich ja bei mir in der Familie privat beziehungsweise würden es meine Kollegen für sich selbst auch machen. Dazu brauche ich kein neues Gesetz, sondern es ist bei uns gelebte Lebenspraxis", sagt der Leiter. Steffen Busch, Leiter der Wohngruppe, setzt schon viele der neuen Richtlinien automatisch um. Für ihn selbstverständlich. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg