Mitten im Zentrum von London hat man an diesem Mittwoch für einen Moment kurz den Eindruck, in Halle zu sein. Das liegt nicht etwa daran, dass Saale und Themse plötzlich große Ähnlichkeit entwickelt hätten oder die typischen roten Busse in London plötzlich aussähen wie die rot-weißen Straßenbahnen in Halle.

Eher liegt es an der Himmelsscheibe von Nebra – jenem archäologischen Schatz, der hier in London ständig und an vielen Ecken auf großen Plakaten zu sehen ist. Vor dem Museumsgebäude, an den großen Werbetafeln um die Ecke, an der U-Bahn – die Himmelsscheibe von Nebra erlangt Bekanntheit in der Weltmetropole.

Jeder versteht, dass die Himmelsscheibe eines der Glanzstücke der Ausstellung ist. Sachsen-Anhalt is all over the place. Hartwig Fischer Direktor des British Museum of London

Und natürlich ist der große Museumsbau im Zentrum der britischen Stadt nicht das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, in dem die Himmelsscheibe eigentlich zu Hause ist – sondern das British Museum of London. Das zeigt aktuell die Ausstellung "The world of Stonehenge" – eine Schau rund um Tausende Jahre Entwicklung der Menschheitsgeschichte: Zentraler Werbeträger der Ausstellung ist die Himmelsscheibe. Und damit irgendwie auch Sachsen-Anhalt.

Das wohl bedeutendste Museum der Welt

Das British Museum – ein kolossaler Prachtbau, umrandet von einem Zaun mit goldenen Spitzen – ist eines der bedeutendsten Museen der Welt, wenn nicht das bedeutendste. Acht Millionen Exponate zur Geschichte der Menschheit sind hier ausgestellt. Es sei die meistbesuchte Tourismusattraktionen Großbritanniens, sagt Hartwig Fischer, der Museumsdirektor. Das Bild an diesem Tag scheint das zu bestätigen: Tausende Menschen strömen vor dem und durch das Museum, viele junge. Es ist kein Vergleich zu einem Museumsbesuch in Deutschland. Imposant: das British Museum of London Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Auch deshalb darf die Himmelsscheibe nun hier sein, denn für gewöhnlich wird der Kulturschatz nur selten verliehen. Weil die Corona-Lage es zur Ausstellungseröffnung im Februar nicht zugelassen hatte, haben sich am Mittwoch Ministerpräsident Reiner Haseloff, Kulturminister Rainer Robra (beide CDU) und eine Delegation um den Landesarchäologen Harald Meller die Himmelsscheibe in London erst jetzt angesehen.

Seit 2008 im Landesmuseum für Vorgeschichte ausgestellt: die Himmelsscheibe von Nebra. (Archivfoto) Bildrechte: imago/Köhn Die Himmelsscheibe von Nebra Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als die älteste von Menschen geschaffene Darstellung des Himmels. Ihr Alter wird auf mindestens 3.600 Jahre geschätzt. Gefunden wurde sie von Raubgräbern, die Ende der 1990er Jahre einen Bronzeschatz auf dem Mittelberg bei Nebra ausgegraben hatten. Nach dem Verkauf der Himmelsscheibe wechselte diese in den folgenden Jahren mehrfach die Besitzer, ehe sie 2002 von der Polizei in Basel sichergestellt wurde. Der Aktion waren Ermittlungen des Landeskriminalamts in Kooperation mit dem Kulturministerium und dem Landesamt für Archäologie sichergestellt wurde. Seit 2008 ist die Himmelsscheibe im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu sehen.

Beweisbild: Ministerpräsident Haseloff (rechts), Kulturminister Robra (links) und Landesarchäologe Harald Meller mit der Himmelsscheibe Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Haseloff lobte dabei am Mittwoch die "kulturpolitische Bedeutung", die die Himmelsscheibe hier in London für Sachsen-Anhalt spielen könne. Kulturminister Robra sprach davon, dass "die Himmelsscheibe hier im Kreise ihrer Freunde" gezeigt wird – erstmals, wie er betonte und dabei auf die Ausstellung anspielte, die Kulturschätze der Menschheitsgeschichte aus vielen Regionen und Dutzenden Ländern der Welt in London zusammengebracht hat.

Termin der Superlative