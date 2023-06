Bei der Flut vor zehn Jahren hatte es aufgrund der enormen Wassermassen neun Deichbrüche in Sachsen-Anhalt gegeben. Alle seien fachgerecht geschlossen und gesichert worden, sagte Willingmann. Die Stellen sind demnach vollständig und DIN-gerecht saniert. So habe man unter anderem im Ort Fischbeck an der Elbe "alles getan, was getan werden musste", so Willingmann. 6,9 Kilometer Deich seien hier saniert, 6,7 Kilometer neu errichtet worden.