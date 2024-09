Das Winterhochwasser rund um den Jahreswechsel 2023/2024 hat in Sachsen-Anhalt Schäden in Höhe von rund 40 Millionen Euro an Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen verursacht. Das teilte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag in Magdeburg mit. Weitere Schäden etwa an landwirtschaftlichen Flächen seien in der Summe nicht enthalten.