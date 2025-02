Zwar seien bis Mitte 2016 alle Maßnahmen bewilligt worden. Während des Bauens seien aber oft weitere Schäden aufgetaucht, was zu Verzögerungen geführt habe. Personalmangel und Probleme bei den Ausschreibungen hätten den Effekt verstärkt. Außerdem seien die Baupreise gestiegen, so dass seit 2016 zahlreiche Nachforderungen über zusätzliche Summen eingegangen seien. Im vergangenen Jahr seien es 32 solcher Erhöhungsanträge mit einem Volumen von etwa 75,7 Millionen Euro gewesen. Deren Prüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Mittlerweile sei man mit der Abarbeitung des Programms auf der Zielgeraden, so die Sprecherin des Landesverwaltungsamtes. Das Landesverwaltungsamt ist zuständig für die Schäden, die an der Infrastruktur in den Gemeinden entstanden ist, bei Vereinen und Stiftungen sowie an kulturellen Einrichtungen.