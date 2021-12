Und während Grimm-Benne im Corona-Sondervermögen erhebliche Millionenbeiträge für die Krankenhauslandschaft und Pflegeberufe organisierte, brach in Gardelegen die Versorgung in der Kinderklinik fast komplett weg. Im Januar will ihr Ministerium ein neues Versorgungskonzept für Standorte wie Salzwedel und eben Gardelegen vorstellen. Für Havelberg kündigt man ein "zukunftsweisendes Modell" für ein intersektorales Gesundheitszentrum an, in dem auch telemedizinische Behandlungen möglich sein sollen.