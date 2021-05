Michael Voigtländer wurde 1975 in Leverkusen geboren. Der Ökonom studierte Volkswirtschaftslehre in Münster und Köln.



Seit 2005 arbeitet Voigtländer am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Außerdem ist er als Dozent für Immobilienökonomie und Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre tätig.

Bildrechte: imago images / Jürgen Heinrich