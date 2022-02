Erlass wird vorbereitet Impfpflicht im Gesundheitswesen: Sachsen-Anhalt lässt keine Ausnahmen zu

Gesundheitsministerin Grimm-Benne will die einrichtungsbezogene Impfpflicht ohne Kompromisse umsetzen. Sie kündigte dazu für nächste Woche einen Runderlass an. Unterdessen wurde bekannt, dass nächste Woche die Impfungen mit Novavax in Sachsen-Anhalt starten sollen.