In Sachsen-Anhalt hatten am 15. November 2021 knapp 64 Prozent der ab 12-Jährigen ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Gut 65 Prozent sind laut Sozialministerium einmal geimpft. Ende September waren die letzten verbliebenen Impfzentren in Sachsen-Anhalt geschlossen worden.