Die Gefahr, sich während einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus mit einem Keim zu infizieren, ist während der Corona-Pandemie offenbar gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Barmer Krankenkasse, die am Montag in Halle vorgestellt wurde. Demnach gab es im vergangenen Jahr allein in Sachsen-Anhalt 750 zusätzliche sogenannte nosokomiale Infektionen. Der Anstieg bezieht sich auf den Vergleich zum Durchschnittswert der Vorjahre. Bundesweit stieg die Zahl der Fälle um 34.000 an.