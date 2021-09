Der Innenausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt befasst sich am Mittwoch mit einer Polizistin, die Briefkontakt mit dem zu lebenslanger Haft verurteilten Attentäter von Halle gehabt haben soll. Die Schreiben waren bei einer Durchsuchung seiner Zelle entdeckt worden. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat vergangene Woche angekündigt , den Innenausschuss des Landtages über bisherige Erkenntnisse zu informieren. Bislang hatte Zieschang sich nicht zu Einzelheiten des Falls geäußert. Fragen gibt es unterdessen viele. Vertreter der Fraktionen Bündnis90/Die Grünen sowie von der CDU werfen im Vorfeld gleich mehrere auf.

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Sebastian Striegel, stellt die Frage nach der Rekrutierung des Polizeinachwuchses. Ein Thema, das durch verschiedene Zwischenfälle in den vergangenen Jahren immer wieder problematisiert wird. Striegel sagte MDR SACHSEN-ANHALT:

Für mich ist entscheidend, dass wir zunächst darauf schauen: Wie ist diese Beamtin eigentlich in den Dienst der Polizei in Sachsen-Anhalt gekommen?

Man müsse klären, ob es bereits zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Ausbildung an der Fachhochschule der Polizei begonnen hatte, Hinweise auf psychische oder emotionale Instabilitäten gegeben habe. Auch sei zu schauen, ob es im Verlauf des Studiums und während ihrer Arbeit im Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen Hinweise darauf oder auf eine Nähe zu rechtsextremer Ideologie gegeben habe.

Der CDU-Innenexperte Chris Schulenburg lenkt den Blick auf die Klärung des Vorfalls – auch mit Blick auf die zuständigen Behörden. Im Vorfeld der Sitzung des Ausschusses sagte er MDR SACHSEN-ANHALT: "Wie erfolgt die Aufklärung, wie erfolgt die Zusammenarbeit jetzt mit der Beamtin? Ist sie daran interessiert oder mauert sie jetzt in diesem Fall?" In einem solchen Fall müsse man auch über die Konsequenzen im dienstrechtlichen Bereich sprechen. Der Dienstherr müsse entscheiden, wie er mit diesem Fall umgehe. Für Schulenburg ist es ein gutes Zeichen, dass der Fall aus den Reihen der Polizei heraus an die Vorgesetzten gemeldet wurde.