Die beiden bisherigen Waffenverbotszonen in Sachsen-Anhalt am Riebeckplatz in Halle und am Magdeburger Hauptbahnhof sind rechtlich umstritten. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Magdeburg vom vergangenen September waren die Kontrollen an beiden Orten kurzzeitig ausgesetzt worden. Mitterweile wird wieder kontrolliert.