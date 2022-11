Sachsen-Anhalt beteiligt sich am 8. Dezember auch am bundesweiten Warntag. Getestet werden laut Innenministerium Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps. Erstmalig soll eine Warnung mittels "Cell-Broadcast" möglich sein. Dabei wird eine Testnachricht über die Mobilfunknetze an Handys und Smartphones übermittelt.