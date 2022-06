Bundestagsabgeordneter Martin Kröber hofft, dass Magdeburg sich durch die Intel-Ansiedlung zu einem aufstrebenden Wirtschaftsstandort entwickelt. Bildrechte: Photothek Seit Mitte März steht fest, dass Intel in Magdeburg eine sogenannte Megafabrik für Computerchips errichten möchte. Dadurch werden in der Landeshauptstadt tausende Arbeitsplätze entstehen. Bundestagsabgeordneter Martin Kröber (SPD) sagte: "Die Ansiedlung ist ein Schub für ganz Sachsen-Anhalt und weckt die Hoffnung, dass sich die Landeshauptstadt zu einem wichtigen, modernen und aufstrebenden Wirtschaftsstandort entwickelt."

Weitere Investitionen in den kommenden Jahren

Neben den Investitionen, die direkt in die Förderung der Mikroelektronik-Branche gehen, werde es weitere Gelder geben, sagte der SPD-Abgeordnete. Darunter seien rund 400 Millionen Euro für den Wohnungsbau. Das entspreche rund 1.700 Wohnungen, die in Sachsen-Anhalt neu gebaut werden, so Kröber. Kritik an dem beschlossenen Bundeshaushalt kam vom Wittenberger Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU). Insbesondere im Kulturbereich seien die großen Wünsche der Opposition nicht erfüllt worden.

Bereits am Dienstag hatte der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) angekündigt, dass der Bund die Mikroelektronik-Branche in Deutschland mit einem Milliardenbetrag unterstützen will. In den nächsten Jahren könnten für Investitionsvorhaben mehr als zwölf Milliarden Euro fließen. Man sei neben Intel mit weiteren Investoren im Gespräch, um den Bereich der Mikroelektronik zu stärken, so der Ostbeauftragte der Bundesregierung.

Magdeburg setzt sich gegen 70 Mitstreiter durch

Intel hatte am 14. März 2022 bestätigt, dass die geplante Giga-Fabrik in Magdeburg im Gewerbegebiet "Eulenberg" entstehen soll. Damit hat der Halbleiter-Hersteller Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt den Vorzug vor 70 anderen Standorten in Deutschland und Europa gegeben.