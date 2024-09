Nach dem vorläufigen Stopp der Intel-Ansiedlung in Magdeburg gibt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag eine Regierungserklärung im Landtag ab. Anschließend ist eine Aussprache der Fraktionen zum Thema geplant. MDR SACHSEN-ANHALT überträgt den Tagesordnungspunkt aus dem Landtag in einem Livestream auf MDR.de.