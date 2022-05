Auf die Stadt Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt kommen große Aufgaben zu. So müssen Stadtplanung und Infrastrukturanbindungen gedacht und umgesetzt werden. Die Wirtschaftsbeigeordnete der Stadt Magdeburg, Sandra Yvonne Stieger sagte dem MDR, die Reise nach Irland sei wie der Blick in eine Glaskugel, in der man die Zukunft sehen könne. Da habe sie viel gelernt und hat den Eindruck, dass sich Intel auch um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung bemühe. Die Stadt muss ihre Aufgaben erledigen, kann aber auch an Intel herantreten und sagen, wo das Unternehmen auch im Sinne der Stadt mitwirken könne. In Irland engagiert sich Intel in Sportvereinen, Umweltschutzprojekten und an den Universitäten des Landes. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) kündigte eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Magdeburg und den umliegenden Gemeinden an. Hier müsse als Team aufgetreten werden.