In Sachsen-Anhalt sind die offiziellen Internetseiten des Landes seit dem Morgen lahmgelegt, hat der IT-Dienstleister Dataport mitgeteilt. Grund für die Störung sei eine so genannte DDoS-Attacke, also eine mutwillige Überlastung der Seiten durch künstliche Anfragen. Man gehe von einer deutschlandweiten Attacke aus, da auch andere öffentliche Server betroffen seien, sagte Karen Hoffmann, Pressesprecherin von Dataport im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Über den Verursacher der Attacke ist bislang noch nichts bekannt.