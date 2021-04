Corona-Pandemie "Manche Fans werden sich von der Welt des Profifußballs abkapseln"

Die große Herausforderung für Vereine ist also, die Fans trotz Distanz an den Klub emotional zu binden oder zu halten.

"Exakt. Die Vereine sind da in der Verantwortung. Denn ich glaube nicht, dass alles wieder wie vor der Pandemie sein wird, wenn die Stadiontore wieder öffnen – vor allem im Fußball nicht. Es war in den vergangenen Monaten zu beobachten, dass sich viele Fans gerade in diesen Zeiten besonders kritisch mit dem Verhalten des eigenen Vereins in Bezug auf bestimmte Themen auseinandersetzen, man denke an die Themen Umgang mit Finanzen und die Abkapselung von der 'Normalo-Welt'."

Wie meinen Sie das?

"Es werden beispielsweise weiterhin Millionen-Summen gezahlt, obwohl der Fußball hart getroffen wurde von der Pandemie."

Also wird sich die Fankultur im Fußball durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändern?

"Ich stelle hiermit natürlich nur Prognosen auf und das Ganze muss differenziert betrachtet werden: Es wird immer diejenigen Fans geben, für die der Fußball einen riesigen Stellenwert im Leben hat. Wenn wieder vor Zuschauern gespielt werden darf, werden sie sofort ins Stadion strömen, um genau das, was jetzt gefehlt hat, wieder zu erleben: das Gemeinschaftserlebnis.

Aber bei denjenigen Fans, die sich sehr reflektiert mit der gegenwärtigen Situation des Profifußballs auseinandergesetzt haben, wird vielleicht auch eine emotionale Distanzierung stattfinden. Das kann zur Folge haben, dass der eine oder andere Fan eben nicht mehr so oft ins Stadion geht und sich von der Welt des Profifußballs komplett abkapselt."

Warum vermuten Sie das?

"Aus verschiedenen Gründen: Zum einen ist es ja kein Geheimnis, dass der Profifußball und alles, was mit ihm mittlerweile einhergeht, zu einer gewissen Entfremdung führen kann. Und zum anderen haben sich die Tagesabläufe und Prioritäten vieler Menschen in der Corona-Krise verändert. Der Spielbesuch am Wochenende ist über Monate hinweg weggefallen. Dadurch haben viele Fans plötzlich Unmengen an Zeit gewonnen.