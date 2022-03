Caroline Lichtenstein kennt die Vorurteile. "Natürlich", sagt die 29-Jährige aus Magdeburg. "Frauen und Waffen – können die damit umgehen? Warum machen die das?" So etwas würden sich manche Männer fragen.

"Gerade, wenn du ein schweres Stück erlegst und bergen musst, wirst du schon mal so nach dem Motto angeguckt: 'Na, schafft sie das jetzt? Mal sehen, wann sie um Hilfe fragt.' Damit hat wohl jede Frau, die jagt, schon Erfahrungen gemacht. Aber ganz ehrlich: So etwas prallt an einem ab."