In Halle ist am Montagabend an die Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel vor einem Jahr mit einer Gedenkveranstaltung und einem Friedensgebet erinnert worden. Zu der Gedenkveranstaltung kamen nach Polizeiangaben auf dem Marktplatz rund 230 Menschen zusammen. Sie hielten Israel-Flaggen und Plakate mit den Bildern der in den Gaza-Streifen entführten Geiseln in den Händen.