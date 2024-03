Sachsen-Anhalts Innenministerin stellt am Dienstag die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik vor. " Der Anstieg der Jugendkriminalität muss für uns alle ein Warnsignal sein", erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vorab. "Wir müssen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um Hilfestellungen zu geben und Perspektiven aufzuzeigen. Nur so können wir kriminellen Karrieren frühzeitig entgegenwirken."

In Halle ist die hohe Jugendkriminalität seit Längerem Thema. Dort hatten sich Stadt und Land auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt. Besonders auffällige Jugendliche sollten verstärkt von Jugendamt, Schulamt, Jugendberatungsstellen und Polizei in den Blick genommen werden. Auch wurden Polizeipräsenz und Präventionsarbeit verstärkt.

Demnach konnte die bisher einzige Anfrage mit Hilfe von Schulsozialarbeitern bearbeitet und an eine externe Beratungsstelle übergeben werden. Vorwiegend werde sie von freien Trägern für Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadt in Anspruch genommen.