In Sachsen-Anhalt ist die Junge Alternative (JA) ihrer Auflösung zuvorgekommen. Wie der AfD-Landesverband auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat sich die JA im Land bereits auf einem Kongress am 8. März in Burg im Jerichower Land aufgelöst. Zuletzt zählte die Jugendorganisation den Angaben zufolge rund 200 Mitglieder.