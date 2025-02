Vom Verfassungsschutz beobachtet Junge Alternative Sachsen-Anhalt will sich im März auflösen

In Sachsen-Anhalt und bundesweit will sich die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, im März auflösen. Die Enscheidung kommt einerseits von Seiten der AfD, die mehr Kontrolle über ihre Jugendorganisation will. Zum anderen fürchtete die JA nach eigenen Angaben möglicherweise ein Vereinsverbot. Der Verfassungsschutz beobachtet sie wegen gesichert rechtsextremer Bestrebungen.