Die Landesregierung hat am Dienstag den Entwurf des Haushalts für dieses Jahr beschlossen. Der aktuelle Etatentwurf des Finanzministeriums hat einen Umfang von rund 13,3 Milliarden Euro. Das sind 1,5 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr. Finanzminister Michael Richter (CDU) ist zuversichtlich, die Planung letztlich auch einhalten zu können.

Das Plus von 1,5 Milliarden Euro, das über alle Ressorts reiche, fließe etwa in Personalstellen. Das bisherige Volumen, das rund 41.400 Vollzeitstellen entspreche, könne auf rund 42.900 aufgestockt werden, sagte Richter. Das Geld soll unter anderem für mehr Lehrkräfte sowie Polizistinnen und Polizisten ausgegeben werden. Alle Referendare und Polizeianwärter sollen übernommen werden.

Zusätzliches Geld fließe zudem in die IT und weiter steigende Baukosten, so Richter.