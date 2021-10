Sachsen-Anhalts Landesregierung hat den Entwurf eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2021 beschlossen. Das teilte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag mit. Zu Mehrausgaben von 483 Millionen Euro gesellt sich dabei ein geplantes Sondervermögen "Corona" für 1,95 Milliarden Euro - finanziert aus neuen Schulden. Damit sollen die Folgen der Corona-Pandemie in Wirtschaft, Kultur und Gesundheitswesen gemindert und das Land zugleich insbesondere durch weitere Digitalisierungmaßnahmen künftig krisenfester gemacht werden.

Zu den 60 dafür vorgesehenen Punkten gehört die weitere Digitalisierung der Landesverwaltung. Zudem soll die Telemedizin in Sachsen-Anhalt gefördert werden, also Möglichkeiten, Ärzte und Patienten über Videotelefonie zusammenzubringen. Die Uniklinika sollen zudem laut einem Bericht von "Radio Brocken" 91,5 Millionen Euro für die Anschaffung teurer Großgeräte erhalten. Darüber hinaus soll es Gelder für Luftfilter, Pandemieforschung und eine Schulgeldfreiheit für Pflegehelfende in Ausbildung geben. In der Wirtschaft flößen nach Informationen von MDR Sachsen-Anhalt weitere Hilfen für die Tourismusbranche, den Ausbau der regionalen Wirtschaftsförderung und Beratungen für strauchelnde Landwirte.