Ähnlich äußerte sich André Schröder, ebenfalls CDU-Landesvize. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Union solle den Kandidaten nehmen, mit dem sie bei den Wahlen am erfolgreichsten sein könne. Ein wichtiges Kriterium seien dabei die Umfragewerte. Da liege Söder vorn. "Ich habe auch den Eindruck, dass weite Teile der Bevölkerung Söder mehr Führungsstärke zutrauen." CDU-Landeschef Sven Schulze betonte, man werde einer Entscheidung zwischen CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet nicht vorgreifen. Man halte sich an das, was verabredet sei.

Die CDU in Sachsen-Anhalt stellt sich damit hinter die Äußerung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er hatte sich am Donnerstag im Nachrichtenmagazin "Spiegel" dafür ausgesprochen, die Wahl des Kanzlerkandidaten von Popularitätswerten abhängig zu machen. Es gehe jetzt nur um die harte Machtfrage, mit wem man die besten Chancen habe. Es helfe nichts, wenn jemand absolut kanzlerfähig sei, aber dieses Amt nicht erreiche, weil die Wähler ihn nicht ließen. In den sozialen Netzwerken gab es scharfe Kritik an den Äußerungen des Ministerpräsidenten, der auch Präsidiumsmitglied im Bundesvorstand der CDU ist.