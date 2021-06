Die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen-Anhalt hat den Wegfall der Priorisierung bei den Corona-Impfungen kritisiert. Im Großen und Ganzen seien die Kollegen unzufrieden, weil immer noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Jörg Böhme, MDR SACHSEN-ANHALT. "Die Telefone laufen heiß. Es ist bei vielen Patienten der Wunsch, sich jetzt zügig impfen zu lassen."

Für die Praxen sei nicht das Impfen an sich das Problem, sondern die Vereinbarung von Terminen mit den Patienten. Das sei eine riesige logistische Herausforderung, so Böhme. "Diese ganze Terminierung ist das große Problem für die Arztpraxen." Die Praxen würden bei einigen Patienten häufig vergeblich versuchen, diese für einen Termin zu erreichen.

In Sachsen-Anhalt beteiligen sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung rund 1.300 Hausarztpraxen an den Corona-Impfungen. "Wir könnten sogar noch mehr impfen, wenn wir mehr Impfstoff bekommen würden", sagte Vorsitzender Böhme. Er sehe allerdings auch ein, dass der Wegfall der Priorisierung eine Notwendigkeit gewesen sei. Mit dem Einstieg der Betriebsärzte in die Impfkampagne hätte es sonst schnell zu Ungerechtigkeiten kommen können.