Bei der Mülleinlagerung in der Grube Teutschenthal und der Giftschlammdeponie Brüchau haben sich die staatlichen Stellen nach Ansicht des Landtags an die Vorschriften gehalten. "Ein grobes Fehlverhalten der Behörden konnte nicht festgestellt werden", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Jens Kolze (CDU), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das neunköpfige Gremium in seiner letzten Sitzung einstimmig bei Enthaltung der AfD seinen Abschlussbericht beschlossen. Kolze soll ihn kommende Woche im Landtag vorstellen.