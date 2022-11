Bus- und Bahnreisende sollen ab Januar 2023 mit einem Monatsticket für 49 Euro durch ganz Deutschland reisen können. Doch in Sachsen-Anhalt sieht man diese Pläne skeptisch. Eine so schnelle Einführung des sogenannten Deutschlandtickets sei in Sachsen-Anhalt nicht machbar, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag nach einer Anhörung im Landtag.