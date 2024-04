Dann geriet der Klatschmohn in den Blick: Also die Samenkapseln anritzen, die Milch auffangen und dann im Reagenzglas aufkochen, was leider nur schwarze Schlacke hinterließ. Auch die Brühe mit weniger Hitze aufzukochen und das Ganze dann zu filtrieren, erwies sich als erfolglos. Wir hätten uns weniger mit Chemie als vielmehr mit Biologie beschäftigen sollen, denn Klatschmohn hat nur einen sehr geringen Drogenanteil. Dass in Thüringen echter Schlafmohn auf Feldern angebaut wurde, das wussten wir freilich nicht.