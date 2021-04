Laut der sogenannten Notbremse müssen in Sachsen-Anhalt ab drei aufeinanderfolgenden Tagen bei einer Inzidenz von 165 die Schulen und Kitas schließen. Um die Eltern in diesem Fall zu entlasten, können zusätzliche Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld beantragt werden, so das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.