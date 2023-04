Siegmund betonte zwar, dass ihm die genauen Umstände und Hintergründe zu Schewes Rückzug noch nicht bekannt seien. Insgesamt sei es aber ein verheerendes Signal an Kliniken. Es gehe darum, gute Mediziner zu halten und die Versorgung langfristig zu sichern. Sachsen-Anhalt habe die Investitionen in die Kliniklandschaft seit mindestens zehn bis 15 Jahren zurückgefahren. Die Krankenhäuser müssten aber weiter gestärkt werden, damit sie im Wettbewerb um die guten Leute bestehen könnten: "Wir müssen die Standortbedingungen schaffen, dass sich Menschen bewusst in Sachsen-Anhalt niederlassen und bewusst hier behandeln wollen. Und diese politische Fürsorge vermisse ich seit vielen Jahren."

Linksfraktionschefin von Angern sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei höchst fatal, dass es einer Uniklinik nicht gelinge, Personal langfristig zu binden in so einem wichtigen Bereich langfristig zu binden: "Ob es allein daran liegt, dass wir nicht genügend Fachkräfte in der Pädiatrie haben oder ob der Umgang mit den Fachkräften hier konkret am Uniklinikum Magdeburg zu wünschen übrig lässt, das kann ich nicht einschätzen." Sie sehe die Landesregierung in der Verantwortung, diese Personallücke schnell zu schließen. Gesundheitsministerin Grimm-Benne müsse anerkennen, dass es ein pädiatrisches Versorgungsproblem im Norden von Sachsen-Anhalt gebe. Nur dann mache sie auch nach außen deutlich glaubhaft, dass ein großes Interesse darin bestehe, diese Personalstelle so schnell wie möglich nachzubesetzen: "Hier geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in und um Magdeburg. Und das muss oberste Priorität haben."