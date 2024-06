Um Kindesmisshandlungen im familiären Umfeld besser und frühzeitiger zu erkennen, will Sachsen-Anhalts Landesregierung die Schweigepflicht von Ärztinnen und Ärzten lockern. Das Kabinett habe sich am Dienstag für eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen, so Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg.