Die kostenlose Geschwisterbetreuung in Krippe, Kita und Hort soll in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung der Landesregierung in Querfurt an. Damit müssen Eltern mit mehreren Kindern auch in Zukunft nur für das älteste betreute Kind bezahlen.