In Sachsen-Anhalt müssen Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort bis Ende 2026 weiterhin nur für das älteste Kind zahlen. Eine entsprechende Regelung hat der Landtag am Dienstag um zwei Jahre verlängert. Dies sei ein wichtiges Zeichen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Katrin Gensecke. Das Paket wird größtenteils aus Bundesmitteln finanziert.