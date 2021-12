Entlastung für Familien Weiter keine Kita-Beiträge für Geschwisterkinder

Viele Eltern in Sachsen-Anhalt werden bei den Kita-Beiträgen weiter entlastet. Der Landtag hat am Mittwoch beschlossen, eine Regelung aus den Jahren 2020 und 2021 fortzusetzen. So zahlen Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort auch im nächsten Jahr nur für das älteste Kind.