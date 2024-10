Sachsen-Anhalts Landesregierung will die Kinderbetreuung in Kitas neu regeln – insbesondere in sozialen Brennpunkten. Wie Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg erklärte, soll dafür das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) geändert werden.