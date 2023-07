Rund 100 Millionen Euro stellt der Bund Sachsen-Anhalt für seine Kindertagesstätten zur Verfügung. Das Geld stammt laut Staatskanzlei in Magdeburg aus dem sogenannten Kita-Qualitätsgesetz und soll in diesem und im nächsten Jahr ausgezahlt werden. Die Landesregierung hat für den Vertrag jetzt grünes Licht gegeben. Über das Gesetz beteiligt sich der Bund an der Weiterentwicklung der Qualität in der frühkindlichen Bildung, an der Teilhabe von Kindern und an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.