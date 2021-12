Ein Klimaschutzgesetz gibt es in Sachsen-Anhalt tatsächlich nicht, allerdings liegt mit dem Klima- und Energiekonzept seit 2019 ein Papier vor, das die klima- und energiepolitischen Ziele des Landes festhält. Am Donnerstag hat die Verbändekonferenz auf den aktuellen Stand sowie die Umsetzung der neuen europäischen und nationalen Klimaziele geschaut.



In der letzten Legislaturperiode wurden die Klimaschutzziele mehr als erfüllt, sagte Steffen Eichner, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, am Donnerstag auf der Verbändekonferenz. Nach einer Emissionsschätzung des Landesverbands für Umweltschutz betrug der Ausstoß an Treibhausgasen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 rund 30,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. 2018 waren es noch 35,1 Millionen Tonnen. Die Zahlen sind leicht rückläufig, was zum einen an den Maßnahmen des KEK und der Abkehr von fossilen Energieträgern läge, aber auch der Corona-Pandemie geschuldet sei. Trotzdem sei das kein Grund, sich jetzt auf den Ergebnissen auszuruhen.