Zumindest von Letzterem ist CDU-Politikerin Hietel überzeugt. Sachsen-Anhalt brauche in Sachen Klimaschutz "keinen Nachhilfeunterricht", so Hietel. Sie verwies darauf, dass das Land im Bundesvergleich einen besonders hohen Anteil an Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung vor Ort habe. 2018 betrug dieser laut der Agentur für Erneuerbare Energien rund 58 Prozent. Der Anteil am Verbrauch belief sich im selben Jahr auf rund 68 Prozent. Im Mai hatte das grün-geführte Umweltministerium zudem erklärt, das Land habe seine Klimaziele für 2020 erreicht.