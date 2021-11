Die Deutsche Umwelthilfe hat ihre Kritik an Sachsen-Anhalts Landesregierung erneuert. Dieser fehle beim Klimaschutz die "Grundeinsicht" zum Handeln, so Umwelthilfe-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Der Verein finanziert derzeit eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Mit dieser Klimaklage soll ein verbindliches Landesklimaschutzgesetz für Sachsen-Anhalt eingeklagt werden. Auf einer Veranstaltung der grünen Landtagsfraktion stellte Müller-Kraenner am Donnerstag sieben weitere Maßnahmen vor, mit denen der Klimaschutz im Land aus Sicht des Vereins schnell ausgebaut werden könnte.