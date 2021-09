Im juristischen Kern dieser Klimaklagen geht es um die Grundrechte junger Menschen, im Fall von Sachsen-Anhalt also um die von Heike Cremer, Friedrich Hierschmann und Luca Salis. Denn sowohl ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit als ihr Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit sehen sie verletzt. Beide garantiert aber das Grundgesetz, das dem Staat zudem "in Verantwortung für die künftigen Generationen" den Schutz der "natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere" auferlegt. Und all das sei in Zukunft bedroht, wenn sich beim Klimaschutz nicht schnell etwas ändere.