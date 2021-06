Einer aktuellen Risikoanalyse zufolge wirkt sich der Klimawandel zunehmend auf Menschen und Umwelt aus. Die alle sechs Jahre erstellte Analyse wurde am Montag in Berlin von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, vorgestellt.

In der Analyse heißt es, bei 31 von mehr als 100 untersuchten Wirkungen des Klimawandels bestehe dringender Handlungsbedarf. Neben dem Wassermangel werden beispielsweise tödliche Hitzebelastungen besonders in Städten und schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft durch Extremwetter genannt. Schulze mahnte, es müsse rasch gehandelt werden. Viele Maßnahmen, wie die Baumpflanzung in den Städten, brauchten lange, ehe sie wirkten.