Der Koalitionspartner FDP bewegt sich zwischen diesen beiden Meinungen: Man werde sich an geltendes Recht halten und die Impfpflicht umsetzen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher Konstantin Pott. "Aber es ist uns wichtig, dass wir die Fragen, die jetzt noch bestehen, klären, sowohl im Bund als auch mit den Koalitionspartnern." Die Versorgungssicherheit für die Einrichtungen müsse gewährleistet sein.

Viele Fragen zur Umsetzung der Impfpflicht habe das Bundesgesundheitsministerium schon in FAQs beantwortet, sagte Grimm-Benne. Zudem sei für Donnerstag eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geplant, die weitere Punkte klären will. Diese Informationen wolle man den Gesundheitsämtern sehr schnell an die Hand geben.