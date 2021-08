Bekämpfung von Antisemitismus Sachsen-Anhalt plant Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten

CDU, SPD und FDP wollen den Kampf gegen Antisemitismus ausbauen. Das geht aus dem Entwurf des Koalitionsvertrags hervor. Darin heißt es, die Stärkung jüdischen Lebens müsse in dieser Legislaturperiode an Bedeutung gewinnen. Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben.