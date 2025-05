Seit rund 20 Jahren kommt Ursel Sperling regelmäßig in ihre Magdeburger Hausarztpraxis. Sie ist chronisch krank, kennt die Abläufe – und weiß: Ihre Hausärztin ist immer die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. "Ich bin einmal im Quartal hier zu den allgemeinen Absprachen. Wenn ich dann eine Überweisung zum Facharzt brauche oder ein Rezept, kann ich mich hier in der Praxis zwischendurch melden", erzählt sie. Sie kenne das gar nicht anders. Alles sei so "konzentriert in einer Hand".

So ist alles konzentriert in einer Hand. Ursel Sperling Patientin

So wie Ursel Sperling geht es vielen Patientinnen und Patienten in Sachsen-Anhalt: Sie nehmen bereits an der sogenannten hausarztzentrierten Versorgung teil – einem freiwilligen System, das es in Sachsen-Anhalt seit 2004 gibt. Ziel ist es, die Behandlung besser zu koordinieren und Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

So funktioniert das Primärarztsystem

Mit dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung soll das Primärarztsystem nun in ganz Deutschland eingeführt werden. Das bedeutet: Wer ärztliche Hilfe braucht, soll sich in der Regel zuerst an eine Hausarztpraxis wenden und wird von dort, wenn nötig, an Fachärzte weitervermittelt.

Dr. Elisa Tetschke, Hausärztin aus Magdeburg, berichtet, dass dies in ihrer Praxis schon längst gang und gäbe sei. Viele Patienten kämen mit ihren Beschwerden immer zuerst zu ihr. Die Ärztin schätze dann ein, was zu tun ist – und ob ein Facharzt nötig sei: "Dadurch sind wir auch oft Lotsen", erklärt sie. Bildrechte: MDR/Laura Sinem Hönes

Die Idee, das Primärarztsystem nun bundesweit gesetzlich zu verankern, ist also nichts Neues für Sachsen-Anhalt. Durch die nun gesetzliche Verpflichtung erhofft sich die Bundesregierung eine bessere Steuerung der Patientenströme und gleichzeitig eine Entlastung der oft überlaufenen Facharztpraxen.

Herausforderung: Überlastete Praxen und Ärztemangel