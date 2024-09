Immerhin wirkt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident wild entschlossen, die "Aufbruchsstimmung" nicht aufzugeben. Doch auch in seinem Interesse sollte es liegen, die Chance zu nutzen, die Wirtschaft in Zukunftsbranchen breiter aufzustellen. Ob in der Energie- oder Chip-Produktion – da nur von einem Land oder einem Konzern abhängig zu sein, ist ohnehin keine gute Idee.