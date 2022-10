Zunächst sorgte die Mitteilung Ende letzter Woche für wenig Aufsehen. Die Staatskanzlei Sachsen-Anhalts teilte mit: "Staatsminister Rainer Robra hat heute in Magdeburg mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 Simone Großner zur Staatssekretärin in der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt berufen." Simone Großner ist damit die neue Leiterin der Berliner Landesvertretung. Die CDU-Politikerin habe Politikwissenschaften, amerikanische Sprache und Literatur sowie Staatsrecht studiert. Es dauerte eine Weile, bis die Meldung am verlängerten Wochenende ihre Runde machte, doch dann, passenderweise am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, regte sich in den sozialen Netzwerken Unmut:

"Immer dasselbe. Leben hier nur Doofe?", "Genau das Richtige für den Osten. Sie möge bitte ein wenig Russisch dazu lernen.", "Und dann wundert man sich über die Unzufriedenheit unserer Bürger.", "Seilschaften zeigen uns Ossis die Zunge."

Staatsminister verteidigt Personalentscheidung

Rainer Robra: Simone Großner ist hoch qualifiziert. (Arichvbild) Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Rainer Robra, der als Chef der Staatskanzlei die Berliner Politikerin berufen hat, weist den Vorwurf einer Seilschaft zurück. Er habe innerhalb so kurzer Zeit niemanden finden können, der so ähnlich hoch qualifiziert und im Berliner Politikbetrieb vernetzt sei wie die Staatssekretärin Großner, so Robra im MDR-Interview. Tatsächlich hat die 45-jährige Politikerin einiges vorzuweisen.

Ihr politischer Weg führte vom Bundeskanzleramt über die CDU-Bundesgeschäftsstelle zum Bundesverteidigungsministerium und nun an die Spitze von Sachsen-Anhalts Landesvertretung. Für Robra ist klar: "Da sind die Qualifikationen, die wir an dieser Stelle im politischen Berlin benötigen, wenn es darum geht, auf die Gesetzgebungsprozesse schon sehr früh Einfluss zu nehmen. Zudem brauchen wir jemanden, der darauf schaut, welche Projekte in den Bundesministerien gestartet werden, vor allem auch mit Blick auf mögliche Fördermittel."

Kritik auch aus der eigenen Partei