Corona und die Medien — ein selbstkritischer Rückblick

Mann beißt Hund: So heißt ein altes Sprichwort der Nachrichtenwelt, welches die Auswahlkriterien für aktuelle Meldungen umreißt. Dass es in Sachsen-Anhalt erneut kein Erdbeben gegeben hat, ist keine Mitteilung wert, da sie den Normalfall beschreibt. Somit ist klar, dass Covid-19 sofort eine große Rolle in der Berichterstattung auch im MDR-Landesfunkhaus spielte, zumal so ziemlich jeder und jede im Sendegebiet davon betroffen war. Dass sich so mancher im weiteren Verlauf der Pandemie an eine Kriegsberichterstattung erinnert fühlte mit den täglichen Zahlen über Inzidenzen, Bettenauslastung und Sterbezahlen, ist ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird.